Onzekerheid bij Noord-Hollanders over woningmarkt: "Mijn kinderen staan 12 jaar op een wachtlijst"

Noord-Hollanders zijn onzeker over hun eigen woonsituatie of die van hun kinderen. Dat blijkt uit breed onderzoek van NH Nieuws en Kieskompas onder Noord-Hollanders. Volgens deskundigen het gevolg van een opeenstapeling van onzekerheden: inflatie, hoge gas- en energieprijzen, personeelstekort en krapte op de woningmarkt.

De afgelopen maanden deden wij met Kieskompas grootschalig onderzoek naar onderwerpen die op dit moment onder Noord-Hollanders leven. De helft van de Noord-Hollanders gaf aan dat het vinden van een geschikte, betaalbare woning voor zichzelf of anderen één van de allerberlangrijkste onderwerpen is. "De huizenmarkt is onbetaalbaar geworden. Onze kinderen staan 12 jaar op een wachtlijst. Kopen is niet mogelijk zonder eigen geld. Hulp van ouders wordt bemoeilijkt", is een van de reacties uit het onderzoek. Volgens stadsocioloog Beate Volker komt het doordat mensen geneigd zijn in crisistijd onderwerpen dicht bij huis te zoeken. Door de huidige ontwikkelingen, inflatie, krapte op de woningmarkt, hoge gas- en energieprijzen, is de woningmarkt volgens haar op dit moment het gesprek van de dag. "De problematieken hebben uiteindelijk allemaal hun weerslag op de woningmarkt." Ze geeft de energiemarkt als voorbeeld: "Veel mensen zijn bezig met de vraag: hoe kunnen wij verduurzamen en daardoor besparen? Lukt het niet, dan zoeken ze een ander duurzamer huis." Gebrek aan eenduidig beleid De krapte op de woningmarkt en hoge huizenprijzen, zijn volgens woningmarktexpert Peter Boelhouwer het gevolg van gebrek aan eenduidig beleid. Het zwalkt teveel tussen marktwerking en overheidsingrijpen in. "De overheid wil op ingewikkelde locaties bouwen, maar de markt moet het oplossen. Dan gaat het vastlopen." Ook Noord-Hollanders vinden dat de aanpak vanuit de overheid te wensen over laat. Zo is ruim drie kwart van de inwoners voor invoering van de zelfbewoningsplicht en geeft ook nog eens zo'n drie kwart aan dat zij vinden dat het bezit van meerdere huizen ontmoedigd moet worden door dit zwaarder te belasten.

Quote "Zorg voor meer aanbod van (betaalbare) huurwoningen voor met name senioren om de doorstroming van koop naar huur te bevorderen" respondent onderzoek

"Huizen moeten weer plekken worden om te wonen. Geen objecten om winst mee te maken", reageert één. "Zorg voor een zelfbewoningsplicht. Dat particuliere verhuurders belasting gaan betalen en dat huizen alleen gekocht kunnen worden door mensen die in Nederland wonen", reageert een andere Noord-Hollander in het onderzoek. Maar met alleen de aanpak van particuliere verhuurders en investeerders, zijn we er volgens Boelhouwer niet. Ook moet actief worden ingezet op het realiseren van passende woningen voor senioren. Ruim twee derde de Noord-Hollanders geeft aan dat dit de allerhoogste prioriteit moet krijgen. Woningsplitsing stimuleren "Zorg voor meer aanbod van (betaalbare) huurwoningen voor met name senioren om de doorstroming van koop naar huur te bevorderen", reageert iemand in het onderzoek. Anderen benadrukken juist dat jongeren en ouderen ook prima samen kunnen wonen. "Er moet simpelere regelgeving komen om het bij elkaar wonen van ouderen en jongeren mogelijk te maken." Ook Volker en Boelhouwer zijn enthousiast over deze samenwoonvorm. Volker: "Er zijn heel veel ouderen die in grote huizen wonen, waarom kan daar geen jongere bij?" Volgens Boelhouwer kunnen veel gemeenten een voorbeeld nemen aan de gemeente Bergen waar woningsplitsing actief wordt gestimuleerd. Daar heeft de gemeente de vergunning voor het splitsen van een woning gratis gemaakt in de hoop dat meer huiseigenaren hun ruimte gaan opdelen. Toch zijn veel oplossingen volgens Boelhouwer slechts een doekje voor het bloeden. Het gebrek aan eenduidig beleid en de huidige problematieken, die ook Volker opnoemde, maakt de situatie volgens hem zeer ingewikkeld en uitzichtloos. "Een echte oplossing is niet te vinden. De situatie vraagt om drastische aanpassingen van het huidige beleid."

Stand van NH Dit artikel maakt onderdeel uit van ons onderzoeksproject 'Stand van NH'. Hiervoor heeft NH Nieuws onderzoek laten doen door Kieskompas naar onderwerpen die inwoners van Noord-Holland het meest belangrijk vinden. Rondom de vier onderwerpen die het meest genoemd zijn in het onderzoek (wooncrisis, betaalbaarheid, levensonderhoud, gezondheidszorg en natuur) organiseren wij themaweken waarin we uitgebreid op de onderwerpen ingaan. Voor uitleg over de verantwoording van het onderzoek kunt u hier terecht.