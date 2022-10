Anti-kraak in verzorgingshuis: studenten in Hilversum maken de buurt mooier

Een ruime kamer voor weinig geld plús tien uur vrijwilligerswerk in de maand. In het leegstaande Carolushuis op de Bosdrift wonen op dit moment veertig studenten volgens die formule . Buurtbewoners zijn er blij mee: "Ze verbinden de buurt, ik leer hier opeens mijn buren kennen."

Scones, tompoezen, cake: vandaag staat er een uitgebreide - en gratis - high tea op het programma. "We hebben van alles, hartig en zoet", vertelt student Anne Vreugdenhil. Achter haar druppelen de mensen binnen, jong en oud. Samen met haar medestudenten heeft ze uitgebreid staan bakken en geflyerd in de buurt. "Buurtbewoners mogen ook wat lekkers meenemen, maar dat hoeft helemaal niet."

Anne studeert creatieve therapie in Amersfoort. Het liefst wilde ze in Utrecht op kamers, maar dat bleek onmogelijk. "Dan betaal je zo 500 euro voor zes vierkante meter." Via via hoorde ze over de organisatie Connect Generations, die de studentenhuisvesting in onder meer het Carolushuis organiseert. "Zij koppelen studenten aan een woonruimte in een verzorgingstehuis. Zo ben ik hier terechtgekomen", vertelt Anne.

Anti-kraak

Het concept werkt normaal gesproken als volgt: je huurt een kamer voor een paar honderd euro in of bij een verzorgingstehuis en draait als vrijwilliger dertig uur per maand mee met de ouderen. In Hilversum wijkt het net even af. De studenten wonen hier anti-kraak. "Omdat het verzorgingstehuis leegstaat in verband met sloopplannen, doen wij tien uur per maand vrijwilligerswerk voor de buurt", vertelt Anne.

En dat wordt erg gewaardeerd. "Superleuk, ze zorgen voor verbinding in de buurt", zegt bezoeker Barto Visser. "Ik kom mensen tegen die ik anders niet zou zien. Ik leer hier eigenlijk mijn buren kennen." Ook buurtbewoner Wil Struijs is enthousiast. "Enig, heel gezellig dit. Ik ben al een tijdje met pensioen en ik vind het enorm fijn om hier contact te hebben met andere leeftijden. Dat is goed voor een mens."

