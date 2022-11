Bussen aan laadpaal gevaarlijk voor fietsende schoolkinderen • Brandwondencentrum waarschuwt: 'Stamp niet op vuurwerk'

Het is een gevaarlijke trend op TikTok: stampen op vuurwerk, 'zodat er een knal komt in plaats van een flits'. Maar daardoor moesten er dit jaar al zeker tien kinderen naar brandwondencentra. Dat zegt arts Annebeth van het centrum in Beverwijk. Zij waarschuwt in het jeugdjournaal dat dat er nog wel eens veel meer kunnen worden.

Annebeth: "Het kan zijn dat de hitte door je schoenzool heenboort, en dan geeft het een diepe brandwond op je voetzool. Het kan zelfs zo erg zijn dat we tot een huidtransplantatie moeten overgaan. Dat kan lang last geven."

Ze heeft wel tips voor grote liefhebbers van de flitsen en knallen: "Doe het veilig, met een lont en een bril. En heel simpel: niet stampen op het vuurwerk."