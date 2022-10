Fietsersbond Velsen strijdt tegen 'overbodige en gevaarlijke' fietspaaltjes

Ze zijn de Fietsersbond Velsen een doorn in het oog: de overbodige en zelfs gevaarlijke rood-witte paaltjes op fietspaden. Ter protest plakte Han van Spanje van de bond vandaag stickers met 'Deze paal staat in de weg!' op een paar grote boosdoeners op de grens van IJmuiden en Driehuis.

Han van Spanje Fietsersbond Velsen - Thomas Jak / NH Nieuws

Eén paaltje is volgens Van Spanje al niet eens nodig om een sluipweggetje voor auto's tussen het einde van de Leeuweriklaan en de Zeeweg af te sluiten, laat staan vier. En volgens hem en de fietsersbond zijn er nog zeker zo'n twintig plekken in de gemeente Velsen met hoge stoepranden, onhandige hekjes of een overschot aan paaltjes die wel wat beter begaanbaar gemaakt kunnen worden voor tweewielers. Dat schreef de bond vorige maand ook al aan de gemeente, naar aanleiding van een landelijke actie tegen de wegbelemmeringen. Met het dringende verzoek er snel iets aan te doen, want het gaat nog al eens mis met de rood-witte hindernissen. Naar een schatting van de landelijke afdeling van de bond moeten er jaarlijks zo'n 2.400 fietsers in Nederland naar de spoedeisende hulp nadat zij met het rubber tegen zo'n paal knallen. Tekst gaat door onder de video met uitleg van Han van Spanje.

Fietsersbond Velsen komt in actie tegen onnodige, gevaarlijke paaltjes - NH Nieuws

Buurtbewoner Siem Korver kan zich wel wat voorstellen bij de actie van de bond. "Ik fiets graag en vaak en ik denk dat toch zeker de helft van die dingen wel weg kan." Toch wil de man met een witte baard en glimmende RayBan, leunend op twee stokken wel een lans breken voor de paaltjes van het protest, op de kruising van de Zeeweg en de Leeuweriklaan. "Ook ik ging hier toen dat nog kon met de auto doorheen. Nu moet ik een klein stukje omrijden naar huis. Maar al met al is het hier toch veiliger en wegen de voordelen wel tegen de nadelen op", denkt hij. 'Ze komen uit het niets' Een buurvrouw van de andere kant van de Zeeweg is dat met hem eens: "Zeker sinds de komst van de busbaan, hier pal naast, is dit een heel druk punt met auto's, bussen en overstekende fietsers. Als ook in deze straat de auto's in- en uitrijden, zorgt dat voor een opstopping op de busbaan." Maar dan nog, vindt Van Spanje: "Er staan hier drie rode paaltjes én nog een zwarte, die zie je in het donker al helemaal niet. Dat zijn er te veel. En ze komen uit het niets: er is verder geen enkele markering op de weg getekend." Tekst gaat verder onder de foto's van de paaltjes en het kruispunt

Kruispunt Zeeweg en Leeuweriklaan Thomas Jak / NH Nieuws

Han van Spanje Fietsersbond Velsen Thomas Jak / NH Nieuws

Kruispunt Zeeweg en Leeuweriklaan Thomas Jak / NH Nieuws

Kruispunt Zeeweg en Leeuweriklaan Thomas Jak / NH Nieuws Volgende

De Fietsersbond is niet de enige organisatie die zich grondig ergert aan de rood-witte hindernissen. Ook Veilig Verkeer Nederland juicht het verwijderen van overbodige paaltjes toe. "Heel goed wat ze hier doen", zegt een woordvoerder. "Soms, bijvoorbeeld als een fietspad door een straat loopt waar veel kinderen spelen, dan kan er een paaltje staan, maar in veel gevallen zijn ze volstrekt overbodig. Die fietspaaltjes kunnen weg, ze veroorzaken valpartijen, terwijl ze eigenlijk geen functie hebben." Volgens de ANWB staan er 'te veel' palen op fietspaden: "Mensen ergeren zich eraan en in de schemer of in het donker zijn ze vaak niet goed te zien. En je wilt natuurlijk wel gewoon veilig thuiskomen."

Quote "Het beste paaltje is geen paaltje" CROW-fietsberaad

Het zijn overigens 'afzetpalen' en niet 'fietspaaltjes', legt een woordvoerder van CROW-fietsberaad uit. Die organisatie stelt in overleg met fietsbonden en overheden richtlijnen op voor waar een paaltje handig is, en waar niet. "Ze zijn juist níet voor fietsers, ze zijn bedoeld om auto's tegen te houden gevaarlijke sluiproutes te nemen", zegt een woordvoerder. Hij vervolgt: "Het beste paaltje is geen paaltje, zeggen we hier altijd." Dat wil zeggen: "Als het ook anders kan, bijvoorbeeld met tekens op de weg, of als de paal meer problemen oplevert dan hij oplost, dan hoort-ie er niet te staan", aldus de woordvoerder. En áls er echt een paaltje moet staan, dan moet hij goed zichtbaar zijn, ingeleid met wegmarkeringen en bijvoorbeeld niet te snel na een kruispunt. Precies het punt van de Fietsersbond op het kruispunt in IJmuiden: "Als er hier al een paaltje moet staan, speel het dan volgens de regels. Waarom staan er hier twee rode paaltjes naast elkaar, dat is toch onlogisch?"

Geen voorstander van stickers plakken De gemeente heeft gemengde gevoelens bij de actie. De vorige maand toegestuurde lijst, daar kunnen ze wat mee in het gemeentehuis, zegt een woordvoerder. "Voor deze paaltjes maken wij de afweging of zij kunnen worden verwijderd dan wel beter moeten worden aangegeven." De stickers kunnen op minder waardering rekenen: "Wij vinden het sympathiek dat de fietsersbond zich inzet voor veiligheid van fietsers, en aandacht vraagt voor mogelijke problemen door paaltjes op fietspaden. Wij zijn echter geen voorstander van het stickers plakken op gemeentelijke eigendommen." Van Spanje plakt drie stickers op het kruispunt en is niet onder de indruk van die kritiek. Het is niet voor niets een actie: "Het overleg is altijd wel goed hoor, met de gemeente. Maar er gebeurt nooit wat."