Buschauffeur René maakt zich zorgen om fietsdrukte: Busstation Beverwijk moet fietsvrij

Waarschuwingsborden, een dikke witte streep en een hekje waardoor het aan één kant sowieso niet mogelijk is om het busstation op te fietsen. Het mag allemaal niet baten want nog steeds schiet er bijna elke minuut wel een fietser over het busstation en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Buschauffeur René Seegers waarschuwt: "Als er niets verandert, is het wachten tot het misgaat."

In onderstaande video legt René de situatie uit:

René werkt sinds 2019 als buschauffeur in de regio Haarlem-IJmond. Hij doet zijn werk met veel plezier maar stoort zich de laatste tijd aan ongewenste gasten op het busstation van Beverwijk. Fietsers schieten aan alle kanten langs en ook scooters rijden kriskras over het terrein waar alleen lijnbussen mogen rijden. "Ik denk dat het er deels mee te maken heeft dat hier een aantal jaar geleden nog een fietspad lag en dat mensen gewend zijn dat ze hier mogen fietsen", vertelt de chauffeur.

Wanneer René fietsers aanspreekt op hun overtreding wordt dat niet altijd gewaardeerd. "Ik krijg vaak echt een grote bek, of ze roepen 'bemoei je er niet mee'."

Rick de Vries is woordvoerder bij Connexxion en neemt de waarschuwing en oproep voor een oplossing van zijn collega serieus. "Wij denken dat er een aantal verbeteringen zou kunnen plaatsvinden op het busstation. Met name met het fietspad dat nogal kronkelt naar het busstation vanaf de traverse. (...) De rol ligt bij ons om aan te kaarten bij de gemeente dat er iets moet veranderen voor de veiligheid."

Volgens René kan dat niet snel genoeg, want een ongeluk zit op deze manier in een klein hoekje: "Ik zou het zo jammer vinden als er pas wat gaat gebeuren aan de veiligheid als er al wat gebeurd is."

Fietstunnel

De gemeente Beverwijk laat NH Nieuws weten op de hoogte te zijn van het fiets- en scooterverkeer op het busstation. "De Gemeente Beverwijk is op middellange termijn van plan de spoorwegovergang (in samenwerking met ProRail en de Provincie Noord-Holland) te verplaatsen."

Hoe lang daar dan precies overheen gaat en of er eerder ook al actie wordt ondernomen kan de gemeente niet zeggen. Wel lichten ze hun plannen voor de toekomst verder toe: "Er komt een nieuwe oversteek voor voetgangers en (brom-)fietsers. In deze situatie kunnen zij niet meer via het busstation, maar worden zij naar het fietspad langs de Halve Maan gestuurd. Daarnaast wordt er een fietstunnel onder de Velsertraverse aangelegd. Deze verbinding wordt aangesloten op de nieuwe oversteek."