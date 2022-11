Eerste massastart op wereldbeker eindigt met derde plek voor Irene Schouten

In de sprint na zestien ronden bleek Blondin de sterkste. De Canadese schaatssters voerden een tempowisseling door, waardoor het peloton in stukken brak. Groenewoud zat bij de kopgroep en Schouten moest het gat dichtrijden. Het plan vervolgens was dat Schouten de sprint aantrok voor Groenewoud, maar in de laatste bocht stak Blondin voorbij de Nederlandse.

Volgende week staat de wereldbeker in Heerenveen op het programma.