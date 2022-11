Irene Schouten van de troon gestoten op 3000 meter, Merel Conijn speelt geen betekenis

Het wereldbekerseizoen is voor Irene Schouten met een deceptie begonnen. De schaatsster uit Hoogkarspel werd bij de 3000 meter in het Noorse Stavanger tweede. Ze had negen keer op rij gewonnen, dus ze baalde flink. Eerste werd Ragne Wiklund. Merel Conijn uit Edam werd veertiende.