Fenomenale Irene Schouten is ook de snelste op de 5000 meter

Het is Irene Schouten gelukt om ook de 5000 meter te winnen bij de wereldbekerkwalificatie. De schaatsster uit Hoogkarspel kwam in actie tijdens de laatste rit en was de snelste. De Edamse Merel Conijn werd derde en pakte haar tweede startbewijs bij de wereldbekers. Bij de massastart werd Schouten tweede, want ze liet de zege aan ploeggenoot Marijke Groenewoud.