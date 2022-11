Zilveren medaille voor Irene Schouten bij ploegenachtervolging

Irene Schouten heeft een goed gevoel overgehouden aan de tweede dag van de wereldbeker in Stavanger. De schaatsster uit Hoogkarspel werd met Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud tweede bij de ploegenachtervolging. Het goud was voor Canada.

De vrouwenploeg begon snel onder leiding van Rijpma-de Jong. De race liep niet helemaal volgens het boekje, want Groenewoud wankelde even in de bocht. Schouten loste Rijpma-de Jong uiteindelijk af op kop en zette een tijd neer van 3.02,29.

De twee favorieten, Japan en Canada, reden tegen elkaar in de afsluitende rit. De Canadezen doken vervolgens net onder de tijd van Nederland (3.01,81). De Japanners werden derde.

Schouten pakte daarmee haar tweede zilveren medaille van het weekend, gisteren werd ze tweede op de drie kilometer. Ze komt morgen nog in actie op de massastart.