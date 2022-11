Duizenden mensen zien Sinterklaas voor het eerst met roetveegpieten aanmeren in Volendam

Duizenden mensen zagen vanavond Sinterklaas voor het eerst met roetveegpieten aankomen in de haven van Volendam. In de aanloop daarnaartoe ging dat niet zonder slag of stoot. De afgelopen weken was de intocht het gesprek van de dag, want de kleur van Piet werd dit jaar voor het eerst aangepast "naar de huidige standaard", aldus de twee Sinterklaascomités in Volendam.

Op de dijk in Volendam was het vandaag het gesprek van de dag. "Welke kleur heeft Zwarte Piet?" Dit vroegen veel ouders zich af. De sfeer was wat gespannen, want voorzitter Johan Bond van één van de twee Sinterklaascomités heeft eerder een noodkreet uitgestuurd naar de bewoners van het dorp. Sinds het besluit om geen Zwarte Pieten te gebruiken voor de intocht werd het comité bedolven onder kritiek. Er ontstonden discussies op social media, maar ook offline werd kritiek getuit. Tijdens de wedstrijd FC Volendam - FC Utrecht gisteren verkleden gisteren enkele voetbalsupporters zich als Zwarte Piet. Ook vanmorgen laaide de discussie weer op door een spandoek ( zie foto hieronder) die geplaatst werd onderaan de dijk. De spandoeken werden na overleg tussen de initiatiefnemers en de Sinterklaascomités na korte tijd weer weggehaald. (Tekst gaat verder onder foto)

Rond 16.00 uur stroomde de dijk vol met mensen. Want de Sinterklaasintocht in het vissersdorp is spectaculair. Het wachten werd beloond met de komst van pakjesboot 12, tientallen Pieten die pepernoten uitdeelden en vuurwerk. Geen demonstraties Bij de intocht waren geen demonstraties, terwijl die er gisteren wel waren in Westzaan. Daar werden demonstranten bekogeld met eieren. In Volendam niets van dat alles: er werd luid meegezongen met de Sinterklaasliedjes. De boot meerde aan en tientallen roetveegpieten strooiden met pepernoten. "Gelukkig ze zijn niet blauw of geel, maar bruin", zucht een moeder opgelucht. Vooral ouders leken er moeite mee te hebben dat de kleur van piet dit jaar niet zwart is, maar bruin. De kinderen waren vooral bezig om hun handjes te vullen met zoveel mogelijk pepernoten.