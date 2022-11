Demonstranten met eieren bekogeld tijdens Sinterklaasintocht Westzaan

Tijdens de Sinterklaasintocht zijn demonstranten van actiegroep Zaankanters Tegen Racisme bekogeld met een tiental eieren in Westzaan. Ook werd het demonstratievak van tevoren besmeurd met mest. Tijdens de intocht was er sprake van een blokkadeboot die de demonstranten het zicht ontnam van het kinderfeest. De actiegroep demonstreert, omdat er tussen de roetveegpieten ook geheel Zwarte Pieten lopen.

In totaal protesteerden vandaag 30 leden van Zaankanters tegen Racisme tijdens de intocht van Sinterklaas en zijn pieten in Westzaan. In het dorp liepen er tussen de roetveegpieten namelijk nog steeds geheel Zwarte Pieten. In Zaanstad is al geprobeerd om veel intochten te veranderen. Er zijn al meer Zwarte Pieten met roetveeg. "Nu demonstreren ze hier, maar dat had op meer plekken in het land gekund, waar roetveeg- en zwartepiet nog gemengd is", vertelt Joke Smit van het Sinterklaas Comité Westzaan aan NH Nieuws-verslaggever op locatie. Mest en eieren De demonstratie verliep niet vlekkeloos. Het vlak waarin de demonstranten mochten demonstreren was van tevoren al met mest besmeurd. Ook werden de demonstranten tijdens de intocht met meerdere eieren bekogeld. Vlak voordat Sinterklaas met de boot aankwam in Westzaan werd er een boot met een scherm tussen de demonstranten en de kinderen geplaatst. De boot was eerder op de dag door de politie verwijderd. Bekijk in onderstaande video hoe de intocht van Sinterklaas in Westzaan vandaag verliep. Tekst gaat verder onder video.

Quote "Ik heb te maken met een dorpsgemeenschap die wat langer de tijd nodig heeft voor de verandering rondom zwarte pieten" Joke smit

'Veel emoties' Tussen de blije kindertjes, die verwachtingsvol staan te wachten op Sinterklaas, staat veel politie. "Het is jammer dat het op deze manier moet, maar dat brengt dit feest wel met zich mee: vele emoties en mensen die daar wat van vinden", vertelt Smit. Eerder deze week vond er een gesprek plaats tussen de actiegroep en het Sinterklaas Comité, maar dat draaide op niets uit. Piet bleef zwart en dat was voor Zaankanters Tegen Racisme reden om te demonstreren. Smit vertelt over het gesprek dat het comité met de demonstranten van tevoren is aangegaan. "Al jaren wordt er gesproken over wat we gaan doen tijdens de intocht. Ons doel is een leuke en mooie intocht maken voor al onze bewoners", benadrukt zij. "Ik heb te maken met een dorpsgemeenschap die daar wat langer de tijd voor nodig heeft, voor de verandering rondom de zwarte pieten." 'No more blackface' Ondertussen klinkt het op de achtergrond herhaaldelijk 'no more blackface'. Met drumstellen, fluitjes, een megafoon, stemmen en spandoeken, laten de demonstranten Zaankanters Tegen Racisme zich horen. Zäzilie neemt het woord namens de groep: "We staan hier om tegen zwartepiet te demonstreren. Zwartepiet is een racistische karikatuur en dat kan echt niet."

Quote "Ons doel is om een inclusief Sinterklaasfeest te hebben voor iedereen" Zaankanters tegen racisme

Het doel van de demonstranten is niet demonstreren, vertelt zij. "Ons doel is om een inclusief Sinterklaasfeest te hebben voor iedereen. We gaan door tot het nodig is, tot dat er geen enkele Zwarte Piet bij een intocht aanwezig is." "Elke Nederlander heeft inmiddels wel de kans gehad om even een half uurtje op het internet uit te zoeken waarom Zwarte Piet racisme is. En als je dat nu nog niet snapt, dan doe je actief mee aan het racisme. En dat vind ik behoorlijk treurig." Opnieuw demonstratie Volgende week gaat de actiegroep opnieuw demonstreren, ditmaal op de Brucht in Zaandam. "Demonstreren mag, dat is een goed recht in het land", benadrukt Smit. Zaankanters Tegen Racisme: "Binnen het zicht en gehoor van het podium zullen we dan opnieuw een duidelijk tegengeluid laten horen." Bekijk hieronder de foto's van de Sinterklaasintocht in Westzaan.

