Protest van 'Zaankanters tegen racisme' tegen slecht aangepaste piet gaat door: weer plekken beklad

Op meerdere plekken in de Zaanstreek zijn vannacht weer leuzen tegen zwarte piet op de grond gekalkt. De leuzen komen van de groep 'Zaankanters tegen racisme', dat deze week voor de Zaanse sinterklaasintochten actie voert tegen zwarte piet. De organisatie merkt dat meerdere intochten wel overstappen naar de roetveegpiet, maar dat gaat niet altijd even goed. "Vaak is het nog steeds een racistische karikatuur", stellen ze.