Station Wormerveer beklad: Zaankanters Tegen Racisme voert actie tegen roetveegpiet

Over de teksten in Wormerveer die vannacht zijn aangebracht laat de organisatie op sociale media het volgende weten: "Het comité in Wormerveer zegt te zijn overgestapt op roetveegpiet, echter hebben die pieten veel te veel schmink en een afropruik op. Dat is geen roetveegpiet, dat is racisme. Graag gaan wij met ze in gesprek om te adviseren over hoe een goede roetveegpiet er uitziet."

Volgende week gaat het druk worden voor de groep, denkt een woordvoerder van Zaankanters tegen Racisme. De actievoerders gaan in gesprek met het Sinterklaascomité in Westzaan. Als de Sinterklaasorganisatie zich niet aanpast zoals de actievoerders dat graag zien gaan ze demonstreren tijdens de intocht op 12 november.

Geleidelijk veranderen

Joke Smit van de intocht in Westzaan wil er niet te veel over zeggen: "Alles wat ik zeg kan alleen maar meer olie op het vuur gooien." Dat houdt volgens haar in dat ze zich niet gaan aanpassen. De pieten mogen zelf uitkiezen hoe ze er uit zien. Bruin, roetveeg of met lichtjes in hun haar. "Wij vinden dat het uit de gemeenschap moet komen." Ze vindt het gek dat een actiegroep oplegt hoe de pieten eruit moeten zien. Het moet volgens haar geleidelijk gaan: "Vier jaar geleden met de landelijke intocht was iedereen nog bruin, nog twee jaar en dan zijn alle pieten met roetvegen geschminkt."