Hamming: "Iemand die waarde hecht aan Zwarte Piet is niet meteen een racist"

"Deze actie maakt het opnieuw helder: groepen mensen komen steeds meer tegenover elkaar te staan", reageert burgemeester Jan Hamming op het opnieuw bekladden van het stadhuis in Zaandam met anti-zwartepietenleuzen. "Iemand die waarde hecht aan Zwarte Piet is niet meteen een racist."

De burgemeester nodigt actiegroep Zaankanters Tegen Racisme die verantwoordelijk is voor de bekladding uit voor een gesprek. De actiegroep gaat in op de uitnodiging, maar gaat wel harde eisen stellen.

Anti-zwartepietenleuzen

De actiegroep heeft vorige week vrijdag en vannacht anti-zwartepietenleuzen aangebracht op meerdere plekken in Zaandam. Op de teksten staat te lezen: 'Zwarte Piet is Racisme' en 'Jan Hamming, schaam je rot'. De actiegroep wil dat burgemeester Jan Hamming stopt met subsidie geven aan sinterklaasintochten die nog Zwarte Pieten hebben.

"Iemand die wil dat we alleen met roetveegpieten verder gaan, is niet meteen 'de vijand' van tradities", vertelt Hamming aan NH Nieuws. "Het feest verandert, de kleur van de pieten verandert ook. Wij stimuleren die verandering en faciliteren de dialoog daarover, want we zien dat die verandering nodig is. Dwingende maatregelen of een verbod is dan niet de richting en dit is zelfs juridisch niet mogelijk."

'Wel een racist'

"Iemand die waarde hecht aan Zwarte Piet is wel een racist", zegt de actiegroep Zaankanters Tegen Racisme op de reactie van Hamming. "Inmiddels heeft heel Nederland uitgebreid de kans gekregen om zich te informeren over waarom Zwarte Piet racisme is. Als je nu, in 2021, nog vasthoudt aan een racistische karikatuur, luister je niet maar je zwarte medemens."

Volgens de actiegroep is het 'ironisch' dat Jan Hamming het heeft over luisteren en inclusie en veiligheid. "Er wordt structureel niet geluisterd naar de gevoelens van zwarte mensen en te veel ruimte gegeven aan de gevoelens van witte mensen. Deze acties zijn een gepaste reactie op dat gegeven."