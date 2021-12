Entree stadhuis Zaandam opnieuw beklad met anti-zwartepietenleuzen

Actiegroep Zaankanters Tegen Racisme heeft vannacht opnieuw de stoep voor het stadhuis in Zaandam beklad. Vorige week was het ook al raak. Op de stoep staat door de actiegroep geschreven: 'Zwarte Piet is Racisme' en 'Jan Hamming, schaam je rot'.

De actiegroep laat op Facebook weten dat ze de leuzen niet alleen op de stoep bij het stadhuis heeft gespoten, maar door heel Zaandam te hebben verspreid. "Vannacht zijn wij bezig geweest met stencils te zetten door de Zaanstreek heen. Dat Zwarte Piet racisme is, weet de PvdA als het goed is al heel lang. Ze zijn laat. Veel te laat met te zorgen dat hun burgemeester met subsidie stopt."

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de gemeente Zaanstad subsidie verstrekt aan alle Sinterklaasintochten die georganiseerd worden in de gemeente, met of zonder Zwarte Piet. Dat is tegen het zere been van de actiegroep. Zij laten weten dat ze doorgaan tot de laatste Zwarte Piet weg is uit de Zaanstreek.