Noodkreet van Sintcomité Volendam: laatste poging om intocht te redden na bedreigingen

Het Volendamse Sinterklaascomité heeft een noodkreet uitgestuurd naar de bewoners van het dorp. Sinds het besluit om geen Zwarte Pieten te gebruiken voor de intocht werd het comité bedolven onder kritiek. Daarnaast zijn er verschillende geluiden over aangekondigde demonstraties. "De mensen die daar aan mee willen doen moeten goed nadenken over wat ze er mee bereiken", zegt de voorzitter van het comité Johan Bond.

'In een hartenkreet aan de Volendamse bevolking doet de organisatie van de geliefde intocht een beroep op het inlevingsvermogen van de mensen die, bewust dan wel onbewust, het kinderfeest dreigen te verstoren', is te lezen in de oproep. 'De veranderingen wegen ook zwaar voor het organiserende comité.'

Bond wil niet veel kwijt over de bedreigingen die hij en de andere leden van het comité kregen naar aanleiding van het besluit. Duidelijk is wel dat hij er flink door is geraakt. "Mensen hebben geen besef van wat ze zeggen. Daar heb ik persoonlijk erg mee te maken gehad. (…) Wij zijn ook gewoon mensen."

Hij vertelt dat de sinterklaasintocht serieus in gevaar is. "In principe hadden we als comité al besloten om te stoppen. We hebben toch een kiertje opengehouden omdat we de kinderen daar geen plezier mee doen. Als het nu misgaat, dan kunnen ze niet naar ons kijken. Dan moet je kijken naar de mensen die het verstieren." Als de vrijwilligers het gevoel hebben dat de geluiden niet veranderen en er grote risico's zijn aan de intocht gaat hij niet door.