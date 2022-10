Verdeeldheid in Volendam over schrappen Zwarte Piet

De reacties in Volendam over het definitief schrappen van Zwarte Piet tijdens de Sinterklaasintocht in het dorp zijn niet mals. Veel Volendammers vinden het onbegrijpelijk en diep triest. Johan Bond, voorzitter van één van de twee Sinterklaascomités, laat aan NH Nieuws weten de afgelopen weken bedreigd te zijn door mensen die tegen Zwarte Piet zijn. "Daarom heeft het comité besloten om af te zien van zwarte pieten tijdens de intocht."