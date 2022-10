Kogel door de kerk: geen Zwarte Piet meer in Volendam

De kleur van Piet wordt dit jaar tijdens de Sinterklaasintocht in Volendam aangepast naar de huidige standaard. Dat laten de twee Sinterklaascomités in een gezamenlijk persbericht weten. "De sfeer rondom het Sinterklaasfeest wordt ieder jaar grimmiger en onze vrijwilligers worden zelfs bedreigd", schrijven de twee comités.

Daarnaast liep vorig jaar een spontane demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op de lokale markt flink uit de hand. Oliebollen, eieren, vuurwerk en visafval vlogen door de lucht. De boodschap van de Volendammers was duidelijk Zwarte Piet moet zwart blijven en de demonstranten waren niet gewenst.

De gemoederen in Volendam over de kleur van Piet lopen zo hoog op dat vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor het Sinterklaasfeest zijn afgehaakt. Ook worden bestuursleden, comitéleden en vrijwilligers bedreigd op social media.

Al decennialang verzorgen de stichtingen Sint Nicolaascomité en Behoud van de Sint Nicolaas Traditie een van de populairste Sinterklaasintochten van het land in de haven in Volendam met tientallen zwarte pieten. Om te zorgen dat de pieten onherkenbaar blijven is de hulp van een professionele schminker ingeschakeld.

Ze vervolgen: "Wij bevinden ons op dit moment in een spagaatpositie tussen het landelijke beleid en een deel van de lokale wensen. Met het oog op de veiligheid zijn we genoodzaakt een aanpassing te doen."

De intocht in de haven met een spectaculaire vuurwerkschow kent een enorme aantrekkingskracht op kinderen uit het hele land en daarom gaan de comités alsnog overstag: "In de missie ons geliefde Sinterklaasfeest toekomstbestendig te maken, hebben we moeten concluderen dat er een aanpassing nodig is. Sinterklaas is namelijk niet meer overal welkom als hij zwarte pieten meeneemt."

De Sinterklaasintocht in de haven van Volendam is zondag 13 november rond 18.00 uur. De Sinterklaascomités vragen aan de bezoekers: "Staakt uw wild geraas en geef ons het vertrouwen. We zullen u en uw kinderen niet teleurstellen."