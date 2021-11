Mix van zwarte en andere pieten aanwezig bij sinterklaasintocht Volendam

Bij de sinterklaasintocht in Volendam zal dit jaar een mix van zwarte én andersoortige pieten aanwezig zijn. Dat heeft de gemeente vandaag bekend gemaakt. Eerder kondigde Kick Out Zwarte Piet (KOZP) te gaan demonstreren tijdens de komende sinterklaasintocht in Volendam. Volgens de actiegroep is het vissersdorp nog een van de weinige gemeenten waar traditionele zwarte pieten rondlopen tijdens de intocht.