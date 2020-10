Sintintocht Volendam gaat definitief niet door met publiek, wel speciale uitzending

VOLENDAM - Elk jaar wordt de Sint onthaald met veel publiek in Volendam, Edam, Oosthuizen, Middelie en Warder. Dat zal dit jaar niet gebeuren. De intocht in Volendam wordt met veel creativiteit van tientallen vrijwilligers op zondag 15 november 'live' uitgezonden op de lokale omroep LOVE-tv.

In overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio is besloten dat Sinterklaas dit jaar niet zal worden onthaald in Edam-Volendam.





In Edam wordt elk jaar een receptie georganiseerd voor de jongste kinderen. Er wordt door de organisatie gekeken of dat in een bepaalde vorm kan doorgaan. Ook moet er nog onderzocht worden of de Sint wel scholen in de gemeente kan bezoeken dit jaar.

Journaal

In Volendam komt de Sint wel binnen op zondag 15 november. Inwoners worden gevraagd niet naar de haven te komen, maar voor het beeldscherm plaats te nemen. Johan Bond, een van de organisatoren, laat weten dat er in de aanloop naar de televisie-intocht ook een lokaal Sinterklaasjournaal zal worden uitgezonden op iedere woensdag en zaterdag.