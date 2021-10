Sinterklaasintocht in Volendam gaat door mét vuurwerk

Sinterklaas komt dit jaar weer aan met zijn pakjesboot in de haven van Volendam. "Ook het vuurwerk, beschikbaar gesteld door Ondernemend Volendam, gaat door", vertelt het Sint Nicolaas comité Volendam aan de lokale krant Nieuw-Volendam. Vorig jaar werden bijna alle sinterklaasintochten in het land afgelast vanwege de coronacrisis.

De organisatie in Volendam heeft van de burgemeester en veiligheidsmensen voor zondag 14 november groen licht gekregen om de intocht van Sinterklaas te organiseren. Traditiegetrouw komt de Sint in de avond aan met een spectaculaire vuurwerkshow en dat is volgende maand ook gewoon zo. De organisatie laat aan de krant weten dat de kosten niet moeten worden onderschat en daarom houden ze volgende week een collecte in het dorp.

Andere route in Purmerend

Ook in Purmerend komt de Goedheiligman op zondag 14 november aan. Dat heeft burgemeester Don Bijl bekendgemaakt in het maandelijkse interview met RTV Purmerend. De Sint komt in Purmerend aan met de boot en gaat via een andere route door de stad.

Het is nog onbekend of Sinterklaas zal worden vergezeld door Zwarte Pieten of roetveegpieten. Volgens Stichting Purmerend Marktstad zijn er gesprekken met de burgemeester gevoerd over de invulling van de lokale intocht. Deze gesprekken worden op dit moment uitgewerkt in een plan van aanpak.

Geen boot in Zaandam

De sinterklaasintocht in Zaandam gaat ook door, maar met beperkingen. Voor organisator Rene de Reus van Sint in Zaanstad was het nog even spannend omdat de organisatie nog niet het benodigde geld binnen had. "Dat is inmiddels gelukt", vertelt De Reus. "Maar zonder stoomboot, dit is vanwege de huidige coronamaatregelen niet mogelijk." De Sint komt op zaterdag 20 november aan in Zaandam.