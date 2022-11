Anti-Zwarte Piet-teksten langs intochten van Sinterklaas in Zaanstreek

De actiegroep 'Zaankanters tegen racisme' heeft langs de route van meerdere Zaanse Sinterklaasintochten de tekst 'Zwarte Piet is racisme' aangebracht. Vandaag en morgen zijn er meerdere intochten in de Zaanstreek, vanmiddag is de eerste in Westzaan.

Foto: Zaankanters Tegen Racisme

"Voor de intochten dit weekend in Krommenie, Wormer en Oostzaan hebben we wat achtergelaten vannacht", schrijft de actiegroep op Facebook. "Ook in Zaandam hebben we stencils gezet op de Rozengracht." Nog steeds racistisch Om vijf uur vanmiddag komt Sinterklaas, samen met roetveegpieten, aan in Westzaan. De actiegroep Zaankanters tegen racisme heeft aangekondigd om hierbij te gaan demonstreren. Ondanks dat het gaat om roetveegpieten, vindt de actiegroep de pieten nog te zwart. Ook zijn de kragen en oorbellen die de pieten dragen nog racistisch. De groep voert al de hele week actie in de Zaanstreek. Eerder werd ook al Station Wormerveer beklad met dezelfde leuzen.

Zwarte piet is racisme Zaankanters tegen Racisme

