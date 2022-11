Zaalvoetballers Lebo halen uit, Hovocubo vervolgt ongeslagen status

De laatste wedstrijd van Lebo was alweer even geleden. De club uit Amsterdam-West won twee weken geleden met 6-0 van ZVV Eindhoven. Het werd vanavond 8--1 voor het team van Zaid El Morabiti. Mede door doelpunten van Redouan El Bousklaoui, Soeremly te Vrede, Mohamed Chih en Kalleb Mambo-Kwamungu werd het 8-1. Het enige smetje van dit duel was de late tegengoal van de Hagenezen.

Het was ook voor Hovocubo een gemakkelijke avond. De zaalvoetballers uit Zwaag stonden bij rust al 5-1 voor tegen BE'79 na een hattrick van Appie Attahiri en goals van Iliass Bouzit en Faisel Mellah. Na de rust zorgden Amin Amghar met twee doelpunten voor de eindstand: 7-1.

Lebo staat derde met 18 punten, dat zijn er zes minder dan koploper Hovocubo en FC Eindhoven. Al hebben de Brabanders nog twee duels tegoed.

