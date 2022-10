Samenvatting: Hovocubo bindt Lebo ook aan zegekar na attractieve zaalvoetbaltopper

Hovocubo heeft de Noord-Hollandse zaalvoetbaltopper tegen ASV Lebo gewonnen. De Amsterdammers hielden voor rust nog knap stand. De koploper sloeg echter in de tweede helft snoeihard toe. Iliass Bouzit was belangrijk met twee goals: 4-2.

Het duel begon later wegens een huldiging van de thuisploeg. Noureddine Oulad ben Youssef ontbrak bij de Amsterdammers. In de openingsfase raakte Hovocubo twee keer het houtwerk, waarna de bezoekers op voorsprong kwamen. Mohamed Chih scoorde de goal.

De Noord-Hollandse topper was tussen de gedeelde koploper en de nummer vijf. Lebo verloor de eerste wedstrijd van FC Eindhoven en Hovocubo had drie klinkende overwinningen geboekt. ZVV Eindhoven, Texel '94 en AGOVV waren de slachtoffers.

Prachtige treffer helpt niet

Illiass Bouzit maakte al snel gelijk: 1-1. Soeremly te Vrede zette zijn ploeg weer op voorsprong met een prachtige goal. Het was Faisel Mella, die twee seconden voor de rust weer gelijkmaakte 2-2. Na de rust bleef Lebo fel, maar hielp het Hovocubo in het zadel. Lahcen Bouyouzan strafte het direct af: 3-2. Bouzit zorgde met zijn tweede van de avond voor de beslissing: 4-2.

Er was na afloop van de wedstrijd nog goed nieuws voor doelpuntenmaker Chih. Hij is door bondscoach Miguel Andrés Moreno opgeroepen voor het Nederlands team. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Daardoor zitten er nu drie spelers van Lebo bij het team, Saber Ben Khalou en Soeremly te Vrede zijn de anderen. Oranje speelt 11 oktober in de WK-kwalificatie tegen Oekraïne.

