Soeremly te Vrede in zaalvoetbalselectie Oranje, Faisal Mellah ontbreekt

Zaalvoetbal bondscoach Miguel Andrés Moreno heeft voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne vier spelers van Hovocubo uit Hoorn opgeroepen. Dat is er eentje minder dan voor de interland tegen Kosovo. Faisal Mellah ontbreekt. Nieuw is de naam van Soeremly te Vrede die voor het Amsterdamse Lebo speelt.

Oranje is de kwalificatiereeks begonnen met een 2-1 zege op Kosovo. Dinsdag 11 oktober is Oekraïne, in Letland, de tweede tegenstander. Op het EK in Amsterdam in januari versloeg Nederland Oekraïne met 3-2.

FC Eindhoven is met vijf spelers hofleverancier in de voorlopige selectie van zeventien spelers. Regerend landskampioen Hovocubo levert vier spelers: Dave Stet, Lahcen Bouyouzan, Mats Velseboer en Oualid Tarafit staan op de lijst. Van het FC Marlène zijn Barry de Wit en Mohamed Attaibi opgeroepen. Bij Lebo heeft naast Soermely te Vrede ook Saber ben Khalou een uitnodiging gekregen.

Er moeten nog twee spelers afvallen voor de definitieve selectie. In maart zijn de returnwedstrijden tegen Kosovo en Oekraïne.