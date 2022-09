Samenvatting: HV Veerhuys boekt onnodig spannende zege op FCK De Hommel

HV Veerhuys heeft vanavond in de eredivisie een zeer vermakelijk duel gewonnen van FCK De Hommel. De Hoornse zaalvoetbalvereniging maakte het onnodig spannend, maar won uiteindelijk wel met 4-3.

Na de thee liet HV Veerhuys zijn beste spel zien en liep de ploeg door goals van Thijs Nugter en David Albert uit naar een comfortabele 4-1 voorsprong. HV Veerhuys leek uit te lopen naar een nog royale zege, maar twee snelle treffers van De Hommel gooiden roet in het eten: 4-3. Hierdoor werd het in de slotfase nog onverwacht spannend. Doelman Marcel Ons kon zich echter met een paar belangrijke reddingen onderscheiden en zo bleven de drie punten in Hoorn.

HV Veerhuys boekte vorige week al een mooie overwinning op Leekster Eagles en kwam ook vandaag tegen de opponent uit Den Bosch goed voor de dag. De ploeg van trainer Najib Taki kwam op 1-0 door een doelpunt van Jesse Koeman. De openingstreffer werd onschadelijk gemaakt door de gelijkmaker van Adil Zouthane. Dankzij de 2-1 van Jeffrey de Moel ging Veerhuys alsnog met een voorsprong de rust in.

Hovocubo en Lebo overtuigen

Hovocubo won gemakkelijk zijn wedstrijd tegen AGOVV. De West-Friezen voetbalden zes doelpunten bij elkaar. Kleine smet op de uitslag was de tegentreffer in de slotfase: 6-1. Ook ASV Lebo had een makkelijke avond. De Amsterdammers wonnen eveneens met 6-1. Leekster Eagles werd eenvoudig aan de kant gezet.

Waar Hovocubo en Lebo dezelfde uitslag op het scorebord zetten, deden Volendam en het Amsterdamse VNS United dat ook. In Vlissingen kreeg Volendam met 6-4 klop van Groene Ster. Promovendus VNS United moest in Limburg dezelfde uitslag verwerken. Tigers Roermond was met 6-4 te sterk.

De laatste wedstrijd van deze speelronde wordt morgen gespeeld. FC Marlène mag richting de Waddeneilanden om het op te nemen tegen Texel '94.