Hovocubo haalt opnieuw uit in eredivisie, focus kan weer op kampioenschap

Voor Hovocubo kan de focus weer volledig op de competitie na de roemloze uitschakeling in de Champions League. De zaalvoetballers zijn in de eredivisie ongeslagen en krikte het doelsaldo op tegen FCK/De Hommel: 3-9.

Hovocubo werd in de groepsfase van de Champions League eerloos uitgeschakeld. De ploeg is een ervaring rijker, maar een illusie armer na het avontuur op Malta. Daardoor gaat de kampioen vol voor de landstitel.

De eerste tegenstander in die jacht was FCK/De Hommel. Appie Attahiri zorgde na twee minuten al voor de openingstreffer. De thuisploeg maakte in de zevende minuut alweer gelijk. Daarna zorgden Attahiri en Mats Velseboer voor een ruime marge: 3-1.

