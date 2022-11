Telstar kan tiental van ADO Den Haag niet laten barsten

David Min kreeg ook een kans. Zijn schot was te zacht om doelman Hugo Wentges te verschalken. Jay Kruiver zorgde voor het volgende gevaar aan de kant van Telstar. Hij gaf de bal aan Christos Giousis, terwijl hij voor eigen succes had kunnen gaan. Mario Bilate, de vervanger van Thomas Verheydt, testte Houweling met een schot. Hij kreeg voor de rust nog twee grote kansen, maar de doelman hield steeds zijn doel schoon. Jonathan Mulder (oud-ADO) en Glynor Plet waren gevaarlijk zonder succes.

Tiental ADO

Aan het begin van de tweede helft was het Plet, die vrijkwam voor het doel. Hij speelde de bal iets te ver voor zich uit. Wentges kon daardoor ingrijpen. Yahya Boussakou was ingevallen en had een belangrijke rol. Hij brak door de ADO-verdediging en werd hard onderuitgehaald door Amir Absalem. Hij kreeg voor die overtreding een rode kaart. Cain Seedorf, oud-speler van ADO, kon zijn oude ploeg pijn doen. De ingevallen aanvaller schoot hoog over.

Via Anwar Bensabouh kreeg Plet een opgelegde kans, maar doelman Wentges van opnieuw spelbreker. Daardoor werd het 0-0, het vierde gelijkspel op rij.

Opstelling Telstar: Houweling; Kruiver (Boussakou/46), Apau, Blackson, Oude Kotte (Bensabouh/73), Mulder; Overtoom (Dijkstra/86), Najah; Min (Seedorf/66), Plet, Giousis (Smit/86)