Telstar komt 'Avondje NAC' zonder kleerscheuren door en speelt gelijk

Aanvoerder Glynor Plet was de opvallendste afwezige bij de Witte Leeuwen. Hij had een lichte blessure en ontbrak al op de afsluitende training en deed niet mee tegen NAC. Anwar Bensabouh was bij zijn afwezigheid de captain. Na twintig minuten zette Vieri Kotzebue zijn ploeg op voorsprong uit een assist van Sabir Agougil: 1-0.

Het stadion van de Bredenaren kolkte voor een heus avondje NAC, maar de bezoekers lieten zich niet van de wijs brengen. Integendeel, want Telstar toonde direct veerkracht en scoorde de gelijkmaker. Mitch Apau was de doelpuntenmaker uit een corner van Christos Giousis: 1-1. Het was voor de verdediger zijn eerste in dienst van de Velsenaren.

