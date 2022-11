Doelpuntenmaker Mitch Apau beschouwt zijn eerste voor Telstar niet als zijn goal

Op het wedstrijdformulier staat Mitch Apau als doelpuntenmaker voor Telstar na de 1-1 in Breda tegen NAC. Alleen vond de eerlijke verdediger na afloop dat het niet zijn treffer was. "Ik had het zelf niet helemaal door dat ik hem maakte."

Mitch Apau ziet zichzelf niet als doelpuntenmaker - NH Nieuws

Al voelde het niet als zijn treffer, het doelpunt van Mitch Apau zorgde er wel voor dat Telstar met een punt vertrok uit Noord-Brabant. Het gelijke spel betekent de zevende wedstrijd op rij dat de ploeg uit Velsen-Zuid ongeslagen is in de competitie. Trots Een uitstekende reeks voor Telstar. Trainer Mike Snoei vertelde voor de camera na de wedstrijd dat hij best een beetje trots was op zijn ploeg. "We zijn goed overeind gebleven in deze heksenketel." Tekst loopt door onder de video

Telstar-trainer Mike Snoei trots op zijn ploeg - NH Nieuws

'Trots gaat iets te ver' Het woord 'trots' wilde Apau na afloop niet gebruiken. De 32-jarige Amsterdammer vindt dat Telstar meer uit zo'n wedstrijd moet halen als het wat wil bereiken dit seizoen. "Ik ben blij, maar trots gaat me iets te ver." Tekst loopt door onder de video

Mitch Apau over het gelijke spel tegen NAC - NH Nieuws

Het gelijke spel in Breda is concluderend best een aardige prestatie, alleen levert het de Witte Leeuwen op de ranglijst niet veel op. Telstar zakt zelfs een plekje. De Velsenaren staan nu dertiende. Volgende week komt het geplaagde ADO Den Haag naar de IJmond.