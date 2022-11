Amper Engels en geen Nederlands spreken: toch schittert Christos Giousis bij Telstar

Christos Giousis kwam binnen bij Telstar met een uitgesproken doel. De Griekse buitenspeler wilde twintig doelpunten maken bij De Witte Leeuwen. Inmiddels staat de teller pas op twee doelpunten en drie assists. Tijd om kennis te maken met de Griek die volledig op zichzelf is aanwezen in Nederland.

Inmiddels is Giousis de dertiende Griekse speler in het Nederlandse betaalde voetbal. Vangelis Pavlidis en Pantelis Hatzidiakos bij AZ zijn daarvan de bekendste. "Ik denk dat hij de nieuwe Griekse superspits gaat worden", zegt Wally Bakas van Rhodos, het Griekse restaurant op Plein 1945 in IJmuiden. "Ik heb gezegd dat hij zijn doel van minimaal twintig doelpunten moet bijstellen naar vijfentwintig. Dat moet hij makkelijk redden."

Giousis komt van het eiland Skiathos, voor de kust van de plaats Volos. Toen hij twaalf was, verhuisde hij naar Athene om het doel van profvoetballer na te jagen. "Daar waren voor mij meer gelegenheden", zegt Giousis. Hij belandde bij familie in de hoofdstad. In de jeugd van Olympiakos kwam hij terecht en na twee jaar pikte AEK Athene hem op. Daar schopte Giousis het tot het tweede elftal, waar hij vorig jaar zeventien treffers in de competitie maakte.

Afgelopen zomer was hij met AEK Athene op trainingskamp in Alkmaar en maakte daar indruk op de technische staf van Telstar. "Binnen twintig minuten waren we volledig overtuigd", zegt Telstar-trainer Mike Snoei. "Hij is een rustige introverte jongen en een moderne speler."

Lint van vijftig auto's

De zaken waren afgehandeld en Giousis werd gepresenteerd bij de Velsenaren. Een appartement in Zandvoort werd geregeld en binnen de kortste keren had hij een auto van de club. "Het schijnt dat hij een lint van vijftig auto's achter zich had", vertelt Snoei over het mooiste moment van zijn aanwinst. "Hij durfde niet harder dan 30 kilometer per uur."