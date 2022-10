Benutte strafschop en assist Giousis geven doorslag voor Telstar tegen Jong PSV

In vergelijking met de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht was er één wijziging. Jonathan Mulder verving de geblesseerde Thomas Oude Kotte. Naast Oude Kotte ontbrak ook Koen Blommestijn met een kwetsuur. Telstar werd gesteund door 33 supporters. Zij zagen dat de Eindhovenaren beter waren in de openingsfase.

Mohammed Amin Doudah kreeg twee grote kansen. Eerst kon Ronald Koeman Jr. redden, bij zijn tweede poging stond de paal in de weg. Beide keren kwamen de Witte Leeuwen goed weg. David Min kreeg een geweldige kans. Jay Kruiver gaf de bal aan de spits, maar hij vond doelman Niek Schiks op zijn weg.

Tekst gaat verder onder de foto