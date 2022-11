AZ kan tegen PSV voor winterstop aanhaken of afhaken: "Waardige manier afsluiten"

AZ gaat morgenavond de strijd aan met de 'best voetballende ploeg van Nederland'. Dat stelt trainer Pascal Jansen voor het duel met PSV. "Ze beschikken over verschillende kwaliteiten. Met bal, zonder bal en mentaal steken ze in prima vorm", zegt Jansen over de aanstaande tegenstander.

De Eindhovenaren wonnen afgelopen weekend in een direct duel om de koppositie van Ajax (1-2). Jansen looft de instelling die de ploeg van Ruud van Nistelrooij op de mat legde. De twee kennen elkaar nog uit hun gezamenlijke periode in Eindhoven. "Het is uitermate knap wat hij presteert", vindt Jansen, die vijf jaar bij PSV werkzaam was.

PSV - AZ De vorm bij de Alkmaarders is daarentegen de laatste weken ver te zoeken. De ploeg verloor afgelopen weekend met 3-1 van RKC Waalwijk. Dat was mede te danken door een blunderende Hobie Verhulst. De doelman blijft bij AZ wel de onbetwiste nummer één. Het gat met koploper PSV is inmiddels vier punten. "Nu gaat het erom dat we de eerste seizoenshelft op een waardige manier afsluiten." Tekst loopt door onder video.

WK-selectie Bij de 26-koppige selectie behoren geen spelers van AZ. Bruno Martins Indi viel al buiten de boot vanwege een blessure. Jordy Clasie zat bij de voorselectie, maar viel uiteindelijk toch af. "Hij is niet helemaal top fit", lichtte Jansen het ontbreken van de Haarlemmer toe. "Een fitte Jordy Clasie honderd procent", laat Jansen weten op de vraag of hij hem mee zou nemen naar het WK. Tekst loopt door onder video.

De wedstrijd tussen PSV en AZ begint zaterdag om 21.00 uur in het Philips Stadion in Eindhoven. Bij de Alkmaarders keert Hakon Evjen weer terug in de selectie. De buitenspeler zou een half uur kunnen spelen. Voor Zinho Vanheusden en Bruno Martins Indi komt de wedstrijd te vroeg.