Knappe winst van versterkt Jong AZ op Roda JC

Met Myron van Brederode en Mayckel Lahdo in de basis won Jong AZ voor eigen publiek van Roda JC, 2-0. Doelpuntenmakers aan Alkmaarse zijde waren Zico Buurmeester en Yusuf Barasi. Door de winst staat de ploeg van trainer Maarten Martens nu vijfde in de eerste divisie.

Dat Jong AZ bezig was aan een prima seizoen was al even duidelijk. Overtuigend en vaak met goed voetbal verslaan de Alkmaarse talenten regelmatig grootmachten in de eerste divisie. Zo moesten NAC (4-0), MVV (3-1), VVV Venlo (2-1) er al aan geloven. En nu speelde Jong AZ maandagavond een uitstekende wedstrijd tegen Roda JC.

Knap openingsdoelpunt

Doelpunten vielen er voor de rust. Vooral de 1-0 van Zico Buurmeester was van grote klasse. De aanvallende middenvelder combineerde in de kleine ruimte met Yusuf Barasi en rondde na een knappe kapbeweging keurig af. En vlak voor de theepauze was Barasi zelf het eindstation.

