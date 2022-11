Twee dezelfde bouwplannen in Bussum: één krijgt vergunning, dat van Raoul zorgt al een jaar voor discussie

In de regels van de gemeente staat klip-en-klaar dat bij functiewijziging van een gebouw de parkeerbehoefte vervalt. Het oude parkeergebruik is weg te strepen door het nieuwe gebruik, aldus de ontwikkelaar. Met het gemeentelijk parkeerbeleid in de handen zegt Van de Wetering daarom ook dat hij helemaal geen parkeerplekken hoeft te maken op eigen terrein. Overigens is er ook geen ruimte om die parkeerplaatsen te realiseren.

Dat heeft namelijk alles te maken met de parkeereisen die Gooise Meren stelt. Volgens de gemeente is er namelijk sprake van zogeheten dubbelgebruik. De ontwikkelaar meent dat het wonen en werken tot het verleden behoort, omdat hij er drie appartementen in wil maken. Overdag zijn er dus geen winkelbezoekers meer die vroeger met de auto naar de Laarderweg kwamen.

Maar de gemeente loopt daar niet zo warm voor. Al in december was het antwoord resoluut: nee.

Vorig jaar heeft Raoul het pand in Bussum gekocht met een nog lopende vergunning. Voorheen zat er een doe-het-zelfzaak op de begane grond. Boven waren er al woningen. Vorig jaar heeft de ontwikkelaar een vergunning aangevraagd om drie woningen in het gehele gebouw te kunnen maken.

"Het is een fout in het gemeentelijk parkeerbeleid. De gemeente heeft echt een probleem, want dit betekent namelijk dat er overal woningen gemaakt kunnen worden", meent Raoul.

Elektrische deelauto

Hoewel Raoul geen parkeerplekken zou moeten aanleggen, wil hij wel meedoen. Het idee om plaatsen te huren of te kopen, vond geen steun in het gemeentehuis. Toen is geopperd een elektrische deelauto voor de deur te neerzetten. Deze auto is bedoeld voor de bewoners van het pand, maar ook dit voorstel is afgeschoten door de gemeente.

De vergunning is bijna een jaar terug geweigerd en sindsdien zijn Raoul en de gemeente met elkaar in conclaaf. Raoul stapte naar de commissie bezwaarschriften, die zich eerder dit jaar over de kwestie boog en in juni een advies uitbracht aan het college.

Totale radiostilte

Sindsdien is er totale radiostilte vanuit het gemeentehuis. Nog altijd wacht de ontwikkelaar op een uitspraak. Al vijf maanden zit hij op z'n handen. Handreikingen om in gesprek te komen met de wethouder worden steevast afgeslagen.

