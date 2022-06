Bouw woningen loopt ver achter op schema: Gooise Meren staat voor zware opgave

Grootse plannen, maar er komt maar weinig van terecht: Gooise Meren loopt flink achter met het op peil brengen van de lokale woningvoorraad. Al een paar jaar streeft de gemeente zeker naar 350 nieuwe huizen per jaar, maar slechts een derde daarvan lukt. Gooise Meren staat daardoor voor een flinke opgave om haar opdracht wel te halen én de achterstand weg te werken, oordeelt de lokale rekenkamer.

Dat er gebouwd moet worden om de woningvoorraad op peil te houden, beseft de gemeente als geen ander. Drie jaar geleden legde de gemeente vast dat er gebouwd moest gaan worden: 350 nieuwbouwwoningen per jaar om het totale bestand op niveau te houden. Daarvan moesten er elk jaar 45 sociale huurwoningen bij komen om er ook voor te zorgen dat mensen met een lager inkomen een huis kunnen blijven bemachtigen.

Te weinig gebouwd

Dat lukt dus niet. Er werden 'slechts' 130 huizen per jaar gebouwd. De echte woningvoorraad nam wat meer toe. Naast nieuwbouw werden er ook woningen omgebouwd en aan de andere kant ook weer gesloopt. Al met al kwamen er de afgelopen jaren per jaar gemiddeld 160 huizen bij, maar dat is ver onder het door de gemeente gewenste niveau.

Hetzelfde geldt voor sociale huurwoningen. Van de gewenste toename van 45 sociale huurwoningen per jaar kwam er gemiddeld 34 sociale huurwoningen per jaar bij. Er gloort ook weinig hoop op verbetering: voor de periode 2021-2030 zijn in de gemeente nog maar weinig concrete plannen voor het toevoegen van sociale huurwoningen.

Gemeente wordt voor de rijken

Waar bestaande huizen steeds duurder worden en de bouw van betaalbaardere huizen dus achterblijft, wordt de huizenmarkt van Gooise Meren steeds meer voor de 'happy few'. De meerderheid van de woningvoorraad bestaat uit dure koopwoningen, die vooral worden verkocht aan Amsterdammers.

De kans voor de lokale bevolking om een huis te kopen, neemt daardoor flink af. Daar komt nog eens bij dat de lokale huizenmarkt voor een derde van de bewoners sowieso onbereikbaar blijft. Het gaat om mensen met een lager inkomen dan gemiddeld, die geen enkele kans hebben op een koophuis. Zij zijn gebaat bij een sociale huurwoning of een goedkope koopwoning, maar die zijn er dus amper.

Dat alles te stroperig gaat, komt volgens de rekenkamer omdat de gemeente er onvoldoende bovenop zit om alle doelen te halen.