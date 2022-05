Woningbouwplannen vast door parkeernorm: deelauto's oplossing, maar Gooise gemeenten werken niet mee

Betaalbare woningen bouwen in een oud winkelpand én een duit in het duurzaamheidszakje doen door een deelauto voor de bewoners voor de deur te zetten. Dit klinkt als muziek in de oren, maar de regelgeving van gemeenten werkt vooralsnog niet mee in Hilversum en Gooise Meren. Dat ondervindt ontwikkelaar Raoul van de Wetering, die twee plannen heeft om starterswoningen te bouwen. "Ze zijn niet bezig met plannen te faciliteren, maar om ze te parkeren."

In het eerste jaar is de rekening geheel voor de Hilversumse vastgoedondernemer zelf. Later zouden ook andere inwoners gebruik kunnen gaan maken van de deelauto. Op de Hilversumse locatie heeft de ontwikkelaar extra ruimte gemaakt in het plan voor een fietsenberging om zo ook het fietsgebruik van de nieuwe bewoners te stimuleren en te faciliteren, wat ook een streven is van Hilversum.

Het bracht de ontwikkelaar daardoor op een ander spoor: juist omdat in beide gemeenten prachtige volzinnen staan in verkeersplannen over het stimuleren en realiseren van deelvervoer en de inwoners zoveel mogelijk uit de eigen auto te krijgen, wil hij een deelauto neerzetten op de Havenstraat en de Laarderweg.

Voldoen aan de norm - het parkeerbeleid - van de gemeenten is op beide Gooise locaties niet te bewerkstelligen op eigen terrein, want er is simpelweg te weinig ruimte. Dat zou betekenen dat het hele bouwplan niet door kan gaan.

In Hilversum en Bussum heeft Makeltrent - het bedrijf van Raoul - een winkelpand gekocht, dat de Hilversumse vastgoedondernemer wil verbouwen tot woonlocatie. Op de Hilversumse Havenstraat is het idee om vijf betaalbare appartementen te maken. Bij de buren in Gooise Meren is het idee om in de voormalige Hubo-bouwmarkt aan de Laarderweg drie startersplekken te maken.

Dat klinkt mooi, maar vooralsnog lijkt het er allemaal niet van te komen. "We houden met alles rekening en vragen ook echt niets raars. Gezien de plannen van de gemeente verwacht je dat de gemeente meewerkt. Men is er mee bezig, lijkt mij. Maar in plaats van ons te faciliteren, worden onze planen genegeerd en geparkeerd."

De parkeernorm aanpassen en op deze aanloopstraat, waar weinig ruimte is, kiezen voor een deelauto bij een pand waar woningen in komen, kan een boost zijn voor de gemeente. Alleen ziet Pool dat een aantal zaken nog niet passen in het huidige beleid van de gemeeente. Voorlopig houdt Hilversum zich aan de 'spelregels', al zou de portefeuillehouder ervoor kunnen kiezen om het Makeltrent-verzoek de pilotstatus te geven. "Er liggen meer mogelijkheden dan nu gepakt worden."

"Dit is een ontzettend aantrekkelijke verbreding van onze scope. We kunnen bijvoorbeeld afspraken maken over prijzen met Makeltrent. Dat maakt het voor ons minder risicovol", legt hij uit. Vooralsnog plaatst HET op eigen initiatief - met toestemming van de gemeente - deelauto's en laadpalen.

Maar Raoul loopt vooral tegen een muur van bureaucratie aan. Steeds krijgt hij te horen dat hij moet wachten tot er nieuw beleid is en dat kan nog lang duren. In Hilversum voert hij nog gesprekken.

Minder parkeerplaatsen

In Gooise Meren is de vergunningaanvraag geweigerd en dat terwijl de gemeente in de verkeersplannen in de ogen van Raoul toch duidelijk de weg opent naar die meer van nu zijn. "In lokaal en regionaal verband nemen we initiatief om duurzame mobiliteit te stimuleren en te realiseren bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, in combinatie met minder parkeerplaatsen", is bijvoorbeeld te lezen in dit document.

Van die duurzame grondhouding merkt de ontwikkelaar weinig. Inmiddels heeft Raoul bezwaar aangetekend tegen het weigeren van de aanvraag van de vergunning. Volgens Gooise Meren voldoet de ontwikkelaar niet aan de parkeereis. Het is dimdammen over zaken als parkeerbalans en - behoefte en over de vraag of dit nu wel of geen bijzondere situatie is, zodat de gemeente hierin mee moet gaan. Overigens is de vergunning niet alleen geweigerd op basis van de parkeervraag.