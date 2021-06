Zorgen over verkeersveiligheid Hilversumse Havenstraat

Ondernemers aan de Hilversumse Havenstraat hebben grote zorgen over het verkeer door hun straat. Ze klagen onder meer over 'patserbakken' die met regelmaat vol gas door de straat scheuren. "Is de Havenstraat het nieuwe Blaricum of grijpt de gemeente op tijd in voor het mis gaat?", zo schrijven ze aan de gemeenteraad. Ze vinden dat er snel actie nodig is.