Na eerste woorden zet Donny van Iperen nu eerste stappen: "Goede hoop dat hij hieruit gaat komen"

"Hij loopt dan een stukje van 100 meter. Daarna is hij echt doodop. De kleine stukjes in zijn appartement redt hij inmiddels zonder steun", vervolgt Joey.

Moldavië

Begin augustus kwam de voetballer uit Sint Pancras ongelukkig in botsing op het voetbalveld. Dit gebeurde in Moldavië waar Van Iperen voetbalde voor FC Zimbru Chisinau. Halverwege augustus vloog de 27-jarige voetballer terug naar Nederland waar hij verder verzorgd zou worden.

Overplaatsing

Ongeveer een maand geleden werd Van Iperen overgebracht van het Rotterdamse Erasmus MC naar Heliomare in Wijk aan Zee. Doordat de Noord-Hollander drager is van bacteriën die resistent zijn voor antibiotica, zit hij in een appartement op het zorgcomplex.

De familie zorgde 24 uur per dag voor toezicht, maar omdat Van Iperen stappen blijft maken is dat minder geworden. Zo zijn ze niet meer aanwezig in de avonden en is het idee dat hij overdag ook zijn eigen weg gaat vinden in eten, therapie en rusten.

Tekst loopt door onder de foto.