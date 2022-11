Nieuwe tegenslag Ajax; laagvlieger Vitesse pakt punt in Amsterdam

Ajax heeft vanavond nagelaten om de koppositie in de eredivisie weer over te nemen van PSV. De Amsterdammers kwamen niet verder dan 2-2 in de inhaalwedstrijd tegen Vitesse.

Vitesse loerde op de tegenaanval en na twintig minuten was het raak voor de Arnhemmers. De razendsnelle Million Manhoef maakte gebruik van de ruimte op de linkerflank en schoot vanuit een moeilijke hoek de gelijkmaker binnen. Ajax kreeg vervolgens legio kansen in het restant van de eerste helft, waaronder een schot op de paal van Mohammed Kudus. Daarnaast stuitte de regerend landskampioen ook veelvuldig op doelman Reiziger, waardoor het halverwege bij 1-1 bleef.

Het duel tegen Vitesse zou eigenlijk 29 oktober hebben plaatsgevonden, maar was verplaatst naar vanavond vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. In de eigen Johan Cruijff Arena begon Ajax zonder Daley Blind en Brian Brobbey. Beide spelers zaten op de reservebank.

Na de rust bleef Ajax het overwicht houden en grote kansen krijgen. Kudus (schot over), Berghuis (lat) en ook invallers Francisco Conceição (kopbal naast) en Blind (lat) lieten het na om Ajax weer op voorsprong te zetten. Naar mate de tijd begon te dringen werd het publiek in Amsterdam steeds zenuwachtiger.

Targetman

Het lukte de verdediging van Vitesse om stand te houden en de ploeg van Phillip Cocu zou zelfs voor een tweede keer op voorsprong komen. Wederom was Manhoef het eindstation van een snelle uitbraak. De aanvaller maakte zijn tweede van de avond door de bal in de verre hoek te schieten achter Ajax-doelman Remko Pasveer. In het laatste kwartier bracht Schreuder de boomlange Lorenzo Lucca om iets te forceren. De van het Italiaanse AC Pisa gehuurde targetman stond nog geen minuut in het veld of hij maakte al de 2-2 uit een voorzet van Blind.

Het arbitrale kwartet was erg gul in het geven van de blessuretijd. Er kwam tot verbazing van velen maar liefst acht minuten bij. Ondanks het riante aantal toegevoegde minuten kwam Ajax niet verder dan een schot op de paal van Brobbey. Door het gelijkspel verzuimt Ajax om de koppositie in de eredivisie weer over te nemen van PSV. Na dertien speelrondes heeft Ajax 29 punten. De concurrent uit Eindhoven heeft een punt meer. Aanstaande zaterdag (18.45 uur) gaat Ajax op bezoek bij FC Emmen voor de laatste wedstrijd van 2022.