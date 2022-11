Ajax in Europa League verder tegen Union Berlin

Ajax sneuvelde in de Champions League, doordat de Amsterdammers in hun groep achter Napoli en Liverpool op de derde plaats eindigden. Alle nummers drie krijgen een niveau lager in de Europa League een herkansing.

Union Berlin speelde dit seizoen Europees tegen Union Sint-Gillis uit België, het Portugese Sporting Brava en Malmö FF uit Zweden. Van de Belgen en Portugezen werd verloren, maar de overige vier groepswedstrijden zetten de Duitsers in winst om.

Doekhi en Becker

Bij Union Berlin staat oud-Ajacied Danilho Doekhi onder contract. Tussen 2016 en 2018 droeg hij het shirt van Jong Ajax. Tot een debuut in het eerste elftal kwam hij niet. De in Rotterdam geboren verdediger stapte deze zomer na vier seizoenen Vitesse over naar Union Berlin. In de Europa League mocht hij tot dusverre vier keer in de basis beginnen.

Ook Sheraldo Becker heeft een verleden in Amsterdam. Hij speelde tussen 2013 en 2015 voor Jong Ajax.Na omzwervingen langs PEC Zwolle en ADO Den Haag belandde de aanvaller in 2019 in Berlijn. De inmiddels 27-jarige Becker is stond in alle wedstrijden van Union Berlin in de basis en is met zes doelpunten clubtopscorer.

De play-off wedstrijden worden 16 en 23 februari gespeeld. De acht winnaars van deze tussenronde voegen zich bij de acht winaars uit de groepsfase, waaronder Feyenoord.

Overige wedstrijden in de tussenronde:

Barcelona - Manchester United

Juventus - FC Nantes

Sporting Portugal - FC Midtjylland

Shahktar Donetsk - Stade Rennes

Ajax - Union Berlin

Bayer Leverkusen - AS Monaco

Sevilla - PSV

FC Salzburg - AS Roma