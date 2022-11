Amsterdamse amateurtrainers over Ajax - PSV: "Schreuder speelt met vuur"

Al jarenlang werken trainers Cor ten Bosch en Richard Pel bij JOS Watergraafsmeer. De mannen zijn gepokt en gemazeld in het amateurvoetbal. NH Sport vroeg of het duo wilde terugblikken op Ajax - PSV (1-2). "De onvrede in de groep is groot. Dat merk je aan alles", aldus Ten Bosch.

"De supporters voelen dat ook en gaan niet voor niets helemaal tekeer. Als je op de F-side staat ga je toch ook zeggen 'wat gebeurt hier allemaal?'", vult Pel aan.

Quote "Hij speelt met vuur door Daley Blind op de bank te zetten" trainer cor ten bosch

Cor ten Bosch trainde onder andere DWS, AFC en nu dus JOS Watergraafsmeer. De trainer vindt het onbegrijpelijk dat Daley Blind de hele wedstrijd op de reservebank zat. "Ik wil die man niet veroordelen, maar hij speelt met vuur door Daley Blind op de bank te zetten. Blind is de beste in de passing vooruit", is Ten Bosch duidelijk.

Quote "Ze hebben zo'n lange Italiaan gehaald deze zomer. Zo'n soepstengel" trainer richard pel

Ondanks het 2-1 verlies zag Richard Pel nog wel een lichtpuntje. "Ze hebben zo'n lange Italiaan gehaald deze zomer. Zo'n soepstengel. Je kan vinden wat je wil, maar hij maakt hem toch", is Pel complimenteus.