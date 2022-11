Keeperstalent De Graaff heerst onder de lat bij Jong Ajax: "Het is snel gegaan"

De Graaff zag Jong Ajax vanuit zijn positie tussen de palen grote delen van de wedstrijd domineren. "Je begint lekker door al snel met 1-0 voor te komen. Maar daarna krijg je onnodig twee doelpunten tegen uit corners", vertelt de jonge sluitpost na afloop van het duel. Die vooral bij de derde Dordtse treffer kansloos was. "Die derde goal, daar kan je alleen maar voor klappen. Dat was echt een wereldgoal."

De Graaff vertrok op tienjarige leeftijd bij de amateurs van EVC uit Edam en sloot aan bij de jeugdopleiding van Ajax. Sindsdien is het snel gegaan voor de talentvolle doelman. De Graaff: "Het is heel mooi dat ik nu deze wedstrijden mag meepakken in het betaalde voetbal. Ik had vorig seizoen niet zien aankomen dat deze kans nu al zou komen. Het is inderdaad heel snel met mij gegaan."