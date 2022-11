'Laat bewoners Wijk aan Zee meepraten vóór er besluiten gemaakt worden'

Bewoners zouden vóór er een besluit gemaakt wordt, betrokken moeten worden bij grote projecten. Dat is de belangrijkste conclusie tijdens de gespreksavond in Wijk aan Zee over de industrie in het dorp, naar aanleiding van de podcast Nooit rust aan de kust. Want alleen op die manier kan voorkomen worden dat burgers pas achteraf plannen kunnen aanvechten.

Tijdens een gespreksavond in café de Zon spraken onder meer dorpsbewoners, politici en journalisten met elkaar over de toekomst van Wijk aan Zee en de verhoudingen met de industrie

van de makers van podcast Nooit rust aan de kust In het dorp heerst al enige tijd ontevredenheid over de manier waarop bewoners betrokken worden bij grote projecten. Bij de komst van het nieuwe transformatorstation aan de Zeestraat bijvoorbeeld, voelden omwonenden zich niet gehoord. Er was veel kritiek op de gekozen locatie en de maatregelen die TenneT neemt om overlast te verminderen. Alles leek al vast te staan op het moment dat het plan gepresenteerd werd. Inwoners voerden een verbeten strijd tegen het transformatorstation en gingen zelfs naar de Raad van State. Zonder resultaat: het plan mocht doorgaan. bekijk in de onderstaande (interactieve) tijdlijn hoe het plan tot stand kwam. Tekst loopt door

Door het gesprek te openen over de toekomst probeerden de aanwezigen tijdens de gespreksavond in dorpscafé de Zon een antwoord te krijgen op hoe de besluitvorming rondom grote projecten in het vervolg beter kan. Want die industrie, die is er nou eenmaal in Wijk aan Zee. Unaniem zijn de aanwezigen het erover eens dat het democratische proces beter kan én moet. "Bij de meeste projecten wordt eerst onderzoek gedaan, dan wordt er een besluit genomen en pas daarna wordt aan inwoners gevraagd: ‘En wat vind je ervan?’ Dan sta je als burger al 2-0 achter. Iedereen heeft zich al ingegraven", vertelt Peter Weel, gemeenteraadslid van D66. Tekst gaat door na het gesprek met Peter Weel

Peter Weel (D66) over toekomstige plannen - NH Nieuws

Paul Kieftenveld, teamleider bij Tata Steel, was ook aanwezig bij de gespreksavond en hij is van mening dat het vooral bij de overheid misgaat. Die moet de omwonenden beter betrekken. Tekst loopt door onder de video

Paul Kieftenveld over de rol van de overheid - NH Nieuws

Ten slotte konden geïnteresseerden ook een wens inspreken over de toekomst van Wijk aan Zee in een babbelbox. Luister hieronder alles terug.