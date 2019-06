Dorpsraad Wijk aan Zee naar Raad van State om transformatorstation TenneT

WIJK AAN ZEE - De Dorpsraad van Wijk aan Zee hoopt via de Raad van State het vergunningstraject voor de komst van een groot transformatorstation van TenneT terug naar de tekentafel te krijgen. Dat zegt bestuurslid Hans Dellevoet. "We hadden hier liever stil en rustig gewoond, en dan strijd je voor huis en haard."

"We maken ons grote zorgen over de mogelijke geluidsoverlast die het trafostation mogelijk met zich mee zal brengen",vertelt Dellevoet tijdens een informatiebijeenkomst van TenneT over uitbreiding van het project. "We willen dat er adequate maatregelen tegen worden genomen en dat ook terugzien in de vergunningsaanvraag. Dat is nog niet het geval. We zijn van mening dat er meer gedaan kan worden", aldus de inwoner van Wijk aan Zee.

Ook andere IJmonders maken zich zorgen. Zo startte Petri Raymakers eerder al een petitie die inmiddels meer dan 2000 keer is ondertekend. Ze stipt de klachten van het Laagfrequent Geluid (LFg) nog eens aan waar volgens het RIVM 3 procent van de omwonenden mee te maken kan krijgen. "Slapeloosheid, depressie en mensen die gek worden van het geluid dat ook niet te weren is. Het is een hele lange geluidsgolf die doordringt tot in de huizen. Dit is uiterst zorgelijk", aldus Raymakers.

Ook Jan van der Land pleit ervoor om meer maatregelen te nemen om geluidsoverlast - voor het nog te bouwen hoogspanningsstation - te voorkomen. "Ik ben voor windmolenenergie, maar we willen geen bromtoon horen: dat gaat 24 uur per dag door en stopt ook niet."

Transformatorstation

Het transformatorstation is nodig voor het afvoeren van de stroom die opgewekt gaat worden door een nog te bouwen windmolenpark op de Noordzee. De kabels zullen aan de noordkant en mogelijk ook de zuidkant van Wijk aan Zee aan land komen. Daar zal het uitkomen op het terrein van Tata Steel, in een groot transformatorstation.



Raadslid Kelly Uiterwijk van Vrij! Beverwijk vindt dat TenneT al veel doet, maar maakt zich niettemin grote zorgen over het Laag Frequent Geluid. Volgende week dient ze twee moties in om problemen in de toekomst te voorkomen.

TenneT

TenneT is zich bewust van de zorgen die er leven. Toch kan ook de projectmanager de onrust niet wegnemen. "Wij hebben de wijsheid ook niet in pacht en hebben voorgesteld om een werkgroep geluid te vormen met inwoners die de bevolking vertegenwoordigen", vertelt Nijland tegen NH Nieuws.

Maar of er ook mogelijke maatregelen kunnen worden uitgevoerd, is nog zeer de vraag. Nijland: "We doen er alles aan om het te voorkomen, maar het moet natuurlijk wel binnen het redelijke blijven. We gaan niet enorm veel geld uitgeven voor iets wat heel weinig helpt. [..] Wij moeten onze uitgaven verantwoorden aan de belastingbetaler."

Vooral Wijk aan Zee blijft weinig bespaard, zo vindt Dellevoet. "We moeten allemaal ons steentje bijdragen, maar hier in het dorp zijn er wel heel veel steentjes terecht gekomen."