Zwaag maakt zich op voor carnavalsseizoen: Wie wordt de nieuwe Prins?

De spanning in Zwaag bereikt vanavond een hoogtepunt, als carnavalsvereniging Het Masker bekendmaakt wie de nieuwe Prins Carnaval wordt. "De nieuwe Prins is bij onze vereniging al bekend, maar het is mooi om te zien hoe er in Zwaag wordt meegeleefd", aldus Eric Bot van Het Masker. De grote carnavalsoptocht staat volgend jaar gepland op zondag 19 februari.

Carnavalsoptocht Zwaag - Het Masker

Al weken wordt er in Zwaag druk gespeculeerd over wie dit jaar Prins Carnaval wordt. Het Masker heeft een poll gelanceerd, waarop maar liefst vijftien genomineerden staan. "Het is grappig om te zien dat er mensen genomineerd worden door anderen", vertelt Eric Bot van de Zwaagse carnavalsvereniging aan WEEFF/NH Nieuws. "Het is een leuk spelletje om alle mensen uit het dorp betrokken te houden bij de verkiezing. Dat ze nadenken over wie het zou kunnen worden." Themafeest Vanavond wordt aan alle onzekerheid een einde gemaakt, als carnavalsvereniging Het Masker bekendmaakt wie zich de nieuwe Prins Carnaval mag noemen, en wie de nieuwe hofdames worden. Dit wordt gedaan in partycentrum De Witte Valk in Zwaag, dat vanaf 21.00 uur haar deuren zal openen. Kaarten voor het evenement zijn alleen aan de deur te koop. Ieder jaar hangt de carnavalsvereniging een thema aan de Prinsbekendmaking. Dit jaar wordt het feest gehouden met het thema 'Das Prins und Hofdame Fest', waarbij alle bezoekers in lederhosen en dirndls verkleed zullen gaan. "Het lijkt op een oktoberfest", zegt Eric. "En we hebben dit jaar ook twee artiesten geboekt die bij dit thema horen." In de Witte Valk, tijdens het carnavalsfeest omgedoopt tot De Leuttempel, wordt om elf minuten over elf bekend wie zich dit jaar Prins Carnaval mag noemen.

Quote "We horen zelfs dat er vriendengroepen zijn die een weekend weg boeken om het thema van hun wagen te bespreken" eric bot, carnavalsvereniging het masker

De grote carnavalsoptocht in Zwaag wordt volgend jaar op zondag 19 februari gehouden. Net als vorig jaar hoeft de organisatie geen rekening te houden met de coronamaatregelen. "Omdat we onze optocht vorig jaar een maand verplaatst hadden, konden we het als vanouds vieren", vertelt Bot. "Toen viel het fantastisch goed, omdat een week ervoor alle maatregelen werden opgeheven." Carnavalswagens In tegenstelling tot de Prinsbekendmaking heeft de carnavalsoptocht geen centraal thema. Zo kunnen alle deelnemende groepen zelf bepalen hoe zij hun wagens gaan versieren. Enkele groepen zijn al bij elkaar gekomen om hun plannen te bespreken. "We horen zelfs dat er vriendengroepen zijn die een weekendje weg hebben gepland, zodat ze samen kunnen bepalen welke wagen ze voor komend jaar gaan bouwen", aldus Eric. "Het is mooi om te zien dat ze zo betrokken zijn bij het carnaval in Zwaag. Dat hebben we ook nodig als vereniging."