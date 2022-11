Lawaaiprotest voor het klimaat in Heiloo: "We moeten consuminderen"

Zo'n twaalf leden van Klimaatalarm Heiloo namen gisteren onder het motto 'voor een duurzaam dorp' deel aan het lawaaiprotest. Voor het nationale luchtalarm en erna speelden en zongen ze liedjes. Tijdens het alarm maakte de activisten zo veel mogelijk geluid, een maandelijks ritueel op de eerste maandag van de maand.

Volgens Fred Valkering gaat het in Heiloo de goede kant op, maar is veel meer nodig. "De koers van de gemeente is helemaal niet verkeerd. Wat we nu doen is mensen vragen om met ideeën te komen. En vooral de burgers wijzen op consuminderen."

Kijk hieronder de reportage van mediapartner Heiloo Centraal.