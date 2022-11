De Peiling: de klimaatacties op Schiphol gaan te ver

De activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion hadden zich eerder op de dag verzameld in het Amsterdamse bos, waarna ze met een vrachtwagen richting Schiphol reden. Via het dak van de vrachtwagen en een geknipt gat in het hek gingen ze het platform op. Marechaussees keken een tijdje toe zonder in actie te komen, maar sloegen uiteindelijk alsnog honderden actievoerders in de boeien.

Schade

De eigenaar van een privéjet waaraan klimaatactivisten zich zaterdag vastketenden, is razend over de schade die daarbij aan een van zijn vliegtuigen is veroorzaakt. Volgens directeur Bernhard Fragner van het Oostenrijkse GlobeAir, hebben de actievoerders door hun blokkade een statische ontlader van een Cessna Citation vernield.

Volgens Greenpeace was het vliegtuig al beschadigd toen de activisten bij het toestel aankwamen. Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie van Greenpeace, laat NH Nieuws weten dat van te voren met activisten is afgesproken geen vliegtuigen te beschadigen en dat ze geen signalen heeft ontvangen dat dit tegen de afspraak in toch is gebeurd.

Over eventuele schade of schadeclaims maakt Greenpeace zich volgens Oulahsen niet druk. Ze hoopt juist dat eigenaren van privéjets zich druk gaan maken over de opwarming van de aarde. De actie van zaterdag was specifiek op de privéjetluchtvaart gericht, omdat dat volgens Greenpeace de vervuilendste manier van vliegen is.

