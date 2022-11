Blauw-Wit zoekt nieuwe doelpuntenmachine "Momo Stavenuiter vervang je niet zomaar"

Bij Blauw-Wit durft trainer Mark van der Laan de doelstelling toch op te krikken. Dat is opmerkelijk, want de Amsterdamse korfbalclub nam deze zomer afscheid van topschutter Momo Stavenuiter. "We gaan de lat hoger leggen dan vorig jaar."

Blauw-Wit-trainer Mark van der Laan - Orange Pictures

Blauw-Wit staat zondag oog in oog met KZ uit Koog aan de Zaan. Opmerkelijk genoeg stonden beide teams afgelopen zaterdag ook al tegenover elkaar. Op de finaledag van het Theo Korporaal Spektakel verloor Blauw-Wit met 22-19. "Het is gek dat we in een week tijd twee keer tegen KZ spelen. Beide partijen gaven hun tactische plannen nog niet weg. Aanstaande zondag wordt het dus een hele andere wedstrijd", analyseert Van der Laan.

Binnen de selectie is er het een en ander veranderd bij de Amsterdammers. Momo Stavenuiter en Gerald van Dijk beëindigden hun carrière en Kenny Lauf vertrok naar DTV. Frank Mostard keerde daarentegen terug op het oude nest. Hij speelde eerder al vijf seizoenen in Amsterdam en kwam over van TOP uit Sassenheim. Ook Niels Stuurstraat (voorheen Nieuwerkerk) en Linda van der Wal (voorheen DVO) spelen dit seizoen in de hoofdstad. Duizend goals De nieuwe aanwinsten wachten de lastige taak om oudgediende Stavenuiter te doen vergeten. Stavenuiter heeft meer dan duizend doelpunten gemaakt in zijn carrière. "Die vervang je niet zomaar. Toch gaan we de lat hoger leggen dan vorig jaar. Afgelopen seizoen streden we voor handhaving, nu willen we meedoen voor de plekken vier, vijf en zes", aldus een ambitieuze van der Laan."

Ondanks een ambitieuze doelstelling werd er een wisselvallige voorbereiding gedraaid. "De wereld is na corona weer opengegaan. Van die gelegenheid hebben veel spelers gebruik gemaakt. Sommige wilden een wereldreis maken. Dat hebben we tijdens het veldseizoen toegestaan. Daardoor hebben we weinig wedstrijden met een compleet team gespeeld. Inmiddels is er weer een harde lijn getrokken en is iedereen aanwezig." Kruisbandblessure Van der Laan kan zondag over een bijna volledig fitte selectie beschikken. Alleen nieuwkomer Linda van der Wal zal ontbreken. Ze liep tijdens het veldseizoen een zware kruisbandblessure op. De verwachting is dat ze nog maanden uit de roulatie ligt. De wedstrijd tussen de twee provinciegenoten KZ en Blauw-Wit begint zondag om 15.30.