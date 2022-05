Blauw-Wit neemt talentvolle jeugdinternational Linda van der Wal over van DVO

Blauw-Wit heeft de selectie van volgend seizoen aangevuld met Linda van der Wal. De 19-jarige korfbalster komt over van DVO, waar ze ruim dertien jaar heeft gespeeld.

De keuze van Van der Wal voor Blauw-Wit is zowel sportief als maatschappelijk. Sinds januari woont ze op kamers in Amsterdam en studeert de Bennekomse aan de VU Business Analytics. Van der Wal speelde bij DVO in de B1 en A1 waarmee ze de nationale veldtitel pakte. Ook speelde ze meermaals voor diverse jeugdelftallen van het Nederlands korfbalteam.

Op de website van Blauw-Wit verklaart Van der Wal haar overstap. "Blauw-Wit lijkt mij een gezellige club met een echte vechtersmentaliteit in het veld. Ik kijk ernaar uit om volgend seizoen op de fiets naar de training te kunnen gaan. Ik wil met een leuke groep mooie wedstrijden spelen en winnen en mij verder ontwikkelen als korfbalster.”

Blauw-Wit is behoorlijk aan het bouwen aan het team van volgend seizoen. Frank Mostard keerde eerder al terug nadat hij met TOP was gedegradeerd. Niels Stuurstraat werd vervolgens weggeplukt bij hoofdklasser Nieuwerkerk.